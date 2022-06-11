Сделаем все, чтобы экономическая активность в Украине возрождалась - Зеленский

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что несмотря на развязанную россией войну будет сделано все для возрождения украинской экономики. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, передает УНН.

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“Несмотря на все давление россии, на все российские удары сделаем все, чтобы экономика Украины, чтобы экономическая активность в Украине возрождалась”, — сказал президент.

Детали

Зеленский напомнил, в частности, что в пятницу правительство согласовало законопроект, который позволит растаможку авто через государственный сервис в “Дії”.

По его словам, весь процесс растаможивания будет максимально прозрачным, удобным и сразу уберет все теневые схемы, которые были возможны в предыдущие годы в этой сфере.

“Надеюсь, народные депутаты Украины быстро проголосуют за такой шаг”, — заметил он.

Он также рассказал, что правительство представило конкретные детали новых государственных программ, которые должны обеспечить новые рабочие места и поддержку для бизнеса и прежде всего касаются безвозвратных грантов для микробизнеса и другой специальной финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства.

Напомним

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий растаможку авто в Дії.