Ученые создали роботизированный палец, покрытый кожей

КИЕВ. 11 июня. УНН. Ученые Токийского университета создали роботизированный палец, покрытый живой кожей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science News.

Детали

Подвижная конструкция для создания дермы была покрыта смесью коллагена и дермальных фибробластов. Затем исследователи наносили на палец кератиноциты, формируя эпидермис.

Через две недели процесс создания живой человеческой кожи был завершен.

Проект оказался вполне успешным. Кожа работа получилась эластичной и способной регенироваться не хуже обычной. Ученые проверили это, сделав надрез и наложив коллагеновую повязку. Порез в течение недели затянулся.

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Как утверждают авторы эксперимента, это можно использовать для создания роботов для сферы здравоохранения или услуг, но не в ближайшее время. Дело в том, что процесс создания и поддержания целостности кожи предполагает постоянное поступление питательных веществ. Ученые буквально поливали робопалец коктейлем из сахаров и аминокислот.

Напомним

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