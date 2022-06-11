ОК "Юг": ВСУ ликвидировали группу российских десантников

КИЕВ. 11 июня. УНН. За прошедшие сутки на Южном направлении украинские военные уничтожили 39 российских оккупантов и по меньшей мере 11 единиц техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное Командование “Юг”.

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“Не преуспевая в продвижении на суше, враг испытывает мощь наших позиций вертолетными ударами из воздуха. В ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника на Херсонщине, а Су-27 — по составу боеприпасов и скоплению вражеской техники на Николаевщине. В ходе изучения маршрута продвижения в глубь оккупированной Херсонщины, наша разведывательная группа уничтожила группу рашистских десантников, завладев их оружием и средствами связи”, — говорится в сообщении.

Детали

За сутки украинские защитники уничтожили 39 российских оккупантов и по меньшей мере 11 единиц техники: танк Т-62, четыре бронированных автомобиля, три грузовика, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы “Борисоглебск- 2” и две гаубицы “Мста-Б”. Также уничтожен полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода.

В Черноморской операционной зоне идет блокировка судоходства, вражеские корабли держат под угрозой ракетные удары почти всю территорию Украины.

“На четырех надводных кораблях и двух подводных лодках — 40 крылатых ракет типа „Калибр“. Наряду с ими — два больших десантных корабля”, — добавили в ОК “Юг”.

Напомним

Зенитные ракетные войска уничтожили юбилейную 500-ю цель оккупантов.