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Луганская область: оккупанты ударили из "Солнцепеков" по Врубовке

Луганская область: оккупанты ударили из "Солнцепеков" по Врубовке

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Российские оккупанты ударили по поселку Врубовка тяжелой огнеметной реактивной системой “Солнецепек”. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Смещук, передает УНН.

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“Оккупанты нанесли удар по поселку Врубовка Луганской области с РСЗО „Солнецепек“, после чего обстреляли реактивными снарядами, вероятно, с фосфором”, — говорится в сообщении.

“Поселок, похоже, перестал существовать”, — добавил журналист.

Напомним 

Российские оккупанты применили фосфорные и термобарические боеприпасы во время боев за Малую Рогань под Харьковом.

Источник: УНН
Теги: война
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