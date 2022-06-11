Луганская область: оккупанты ударили из "Солнцепеков" по Врубовке

КИЕВ. 11 июня. УНН. Российские оккупанты ударили по поселку Врубовка тяжелой огнеметной реактивной системой “Солнецепек”. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Смещук, передает УНН.

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“Оккупанты нанесли удар по поселку Врубовка Луганской области с РСЗО „Солнецепек“, после чего обстреляли реактивными снарядами, вероятно, с фосфором”, — говорится в сообщении.

“Поселок, похоже, перестал существовать”, — добавил журналист.

Напомним

Российские оккупанты применили фосфорные и термобарические боеприпасы во время боев за Малую Рогань под Харьковом.