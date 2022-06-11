Reuters: оккупанты могут попытаться продавать украденное зерно в Северную Америку

КИЕВ. 11 июня. УНН. Украденное в южных регионах Украины зерно российские оккупанты могут попытаться продать в Северную Америку. Об этом заявили представители “власти” оккупированной части Запорожской области, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается, коллаборанты планируют использовать “хитрые схемы” во избежание западных санкций и продавать зерно в разные части света.

Ранее сообщалось, что продукция агропромышленного комплекса из временно оккупированных территорий также была продана в страны Ближнего Востока и Африки.

Добавим

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что экспорт украинского зерна приближается к 2 миллионам тонн в месяц.

Напомним

лавров нагрубил журналисту в ответ на вопрос о украденном зерне в Украине.