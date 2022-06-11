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На востоке ВСУ уничтожили 30 оккупантов

На востоке ВСУ уничтожили 30 оккупантов

КИЕВ. 11 июня. УНН. Вчера, 10 июня, украинские военные в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” уничтожили 30 российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ОТУ “Восток”.

Детали

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

Вчера, 10 июня, наши воины уничтожили:

· личного состава —30;

· танков —1;

· минометов —2;

· АТТ —3.

Напомним

Зенитные ракетные войска уничтожили юбилейную 500-ю цель оккупантов.

Источник: УНН
Теги: война
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