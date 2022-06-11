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Новости: Криминал и ЧП
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Министр сельского хозяйства Германии: рф использует голод как оружие

Министр сельского хозяйства Германии: рф использует голод как оружие

КИЕВ. 11 июня. УНН. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир отметил, что россия длительной блокировкой украинских портов намеренно превращает голод в оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Немецкий министр во время визита в Киев в пятницу также обсудил с украинскими экономистами альтернативные способы экспорта зерна из Украины.

По данным ООН, война россии против Украины может привести к голоду 49 миллионов человек из-за ее разрушительного влияния на мировые запасы продовольствия и роста цен.

Напомним 

Похищенное в южных регионах Украины зерно российские оккупанты могут попытаться продать в Южную Америку.

Источник: УНН
Теги: война
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