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США увеличат запасы вакцин против обезьяньей оспы

США увеличат запасы вакцин против обезьяньей оспы

КИЕВ. 11 июня. УНН. Американские чиновники заявили о намерениях значительно увеличить запасы вакцин против оспы обезьян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Цитата

“Правительство США приняло решение закупить больше вакцины против оспы обезьян на фоне неожиданной вспышки болезни”, — говорится в сообщении.

Детали

Несмотря на то, что система здравоохранения Соединенных Штатов считает низким риск распространения инфекции среди американцев, проводится подготовка к разным сценариям.

Американское правительство уже создало запас из 72 тысяч доз вакцины Jynneos и ожидает получения дополнительных 300 тысяч доз препарата производства Bavarian Nordic. Они должны поступить в медицинские учреждения в течение следующих нескольких недель.

Также в пятницу правительство объявило о заказе еще 500 тысяч доз Jynneos, которые будут доставлены до конца года.

Добавим 

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) сообщил, что заболеть обезьяньей оспой может каждый, однако “заметная доля” случаев последней глобальной вспышки приходится на представителей ЛГБТК-сообщества.

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Источник: УНН
Теги: болезнь
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