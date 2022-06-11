США увеличат запасы вакцин против обезьяньей оспы

КИЕВ. 11 июня. УНН. Американские чиновники заявили о намерениях значительно увеличить запасы вакцин против оспы обезьян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

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“Правительство США приняло решение закупить больше вакцины против оспы обезьян на фоне неожиданной вспышки болезни”, — говорится в сообщении.

Детали

Несмотря на то, что система здравоохранения Соединенных Штатов считает низким риск распространения инфекции среди американцев, проводится подготовка к разным сценариям.

Американское правительство уже создало запас из 72 тысяч доз вакцины Jynneos и ожидает получения дополнительных 300 тысяч доз препарата производства Bavarian Nordic. Они должны поступить в медицинские учреждения в течение следующих нескольких недель.

Также в пятницу правительство объявило о заказе еще 500 тысяч доз Jynneos, которые будут доставлены до конца года.

Добавим

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) сообщил, что заболеть обезьяньей оспой может каждый, однако “заметная доля” случаев последней глобальной вспышки приходится на представителей ЛГБТК-сообщества.

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