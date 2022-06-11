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Adidas не планирует возобновлять деятельность в россии

Adidas не планирует возобновлять деятельность в россии

КИЕВ. 11 июня. УНН. Немецкая компания по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas AG не планирует в ближайшее время возобновлять коммерческую деятельность в россии. Об этом сообщает российское СМИ ТАСС со ссылкой на представителя компании, передает УНН.

Цитата

“Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в россии приостановлена до дальнейшего распоряжения, это касается и доставки товаров в россии. Пока нет планов по возобновлению деятельности”, — отметила представитель компании.

Напомним 

Корпорация Microsoft решила существенно сократить свою деятельность в россии. В то же время компания продолжит выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока действует приостановка новых продаж.

Источник: УНН
Теги: Россия
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