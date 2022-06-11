Новости: Общество
11 июня 2022, 05:05 • Юлиана Росковинская • 9810
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 июня
КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня, 11 июня, отправится одно эвакуационное влечение. Соответствующая информация появилась на сайте “Укрзализныци”, передает УНН.
Эвакуационный поезд на 11 июня:
• 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.
В “Укрзализныце” добавили, что время отправки может изменяться.
Напомним
Большинство поездов, курсирующих из западных регионов Украины в Киев, заполнены более чем на 95%.
Источник: УНН
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