Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
9810

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 июня

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 июня

КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня, 11 июня, отправится одно эвакуационное влечение. Соответствующая информация появилась на сайте “Укрзализныци”, передает УНН.

Эвакуационный поезд на 11 июня:

• 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

В “Укрзализныце” добавили, что время отправки может изменяться.

Напомним

Большинство поездов, курсирующих из западных регионов Украины в Киев, заполнены более чем на 95%.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.