"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 июня

КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня, 11 июня, отправится одно эвакуационное влечение. Соответствующая информация появилась на сайте “Укрзализныци”, передает УНН.

Эвакуационный поезд на 11 июня:

• 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

В “Укрзализныце” добавили, что время отправки может изменяться.

Напомним

Большинство поездов, курсирующих из западных регионов Украины в Киев, заполнены более чем на 95%.