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Премьер-министр Японии: рф заставила некоторые страны изменить взгляд на мировую безопасность

Премьер-министр Японии: рф заставила некоторые страны изменить взгляд на мировую безопасность

КИЕВ. 11 июня. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что вторжение россии в Украину заставило изменить взгляды многих стран на глобальную безопасность. Об этом он сказал на саммите по безопасности “Шангри-Ла-диалог” в Сингапуре, передает УНН со ссылкой на Japan Today.

Детали

Он также отметил, что Япония хоть и является миролюбивой страной, но изменчивый региональный и глобальный ландшафт безопасности побудил Токио пересмотреть свою оборонительную позицию.

Правящая партия Японии поставила долгосрочные политические цели, в том числе существенное увеличение оборонного бюджета.

Напомним

Министр промышленности и экономики Японии Коичи Хагиуда заявил, что страна не уйдет из проекта “Сахалин-2”, даже если попросят.

Источник: УНН
Теги: Япония
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