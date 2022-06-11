В Латвии расследуют 23 дела о разжигании ненависти, почти все связанные с агрессией рф против Украины

КИЕВ. 11 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину служба государственной безопасности Латвии (VDD) возбудила 19 уголовных дел, связанных с разжиганием ненависти, и переняла еще четыре таких производства. Большая их часть связана с агрессией рф против Украины, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Как отмечается, восемь из 23 процессов начаты по двум статьям Уголовного закона Латвии одновременно: за публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений (ст. 74.1) и за действия, направленные на разжигание национальной розни (ст. 78) ). Еще восемь уголовных дел возбуждено по ст. 74.1 и семь – по ст. 78.

По факту разжигания национальной розни в одном из уголовных процессов Служба госбезопасности завершила досудебное расследование и отправила материалы дела в прокуратуру, попросив привлечь фигуранта к уголовной ответственности. Он попал в поле зрения VDD после публикации в интернете комментария к статье, прославляющей рф и желающей успехов в уничтожении украинцев.

Сообщается, что по остальным делам 15 человек находятся в статусе подозреваемых, а еще семеро – в статусе лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело. При этом двоих подозреваемых взяли под стражу.

Напомним

Правительство Латвии выделило 100 тысяч евро для расследования военных преступлений рф в Украине.