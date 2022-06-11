В ООН отреагировали на смертный приговор иностранцам в "ДНР"

КИЕВ. 11 июня. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранцам в так называемой “ДНР”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ООН.

Детали

В Управлении ООН по правам человека подчеркивают, что несправедливый суд над военнопленными приравнивается к военным преступлениям.

“Такие „судебные процессы“ над военнопленными приравниваются к военному преступлению. Согласно информации командования Украины, все эти мужчины были в составе украинских Вооруженных Сил, и в таком случае их не можно считать наемниками”, — указала представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

Напомним

Контролируемый боевиками так называемый “суд” в ОРДО “приговорил” к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе Вооруженных Сил Украины.

Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории Украины приговор двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не является легитимным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: смертные приговоры британцам в "ДНР" должны побуждать Европу к более решительным действиям