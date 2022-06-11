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На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху

КИЕВ. 11 июня. УНН. На Бахмутском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

“На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили до одной батальонной тактической группы”, — говорится в сообщении.

Напомним

На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия на направлении Пасека — Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

Источник: УНН
Теги: война
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