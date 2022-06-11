Оккупанты обстреляли две общины на Днепропетровщине, есть раненые

КИЕВ. 11 июня. УНН. Российские оккупанты обстреляли две общины на Днепропетровщине. Били из артиллерии и “Ураганов”: два человека ранены, они в больнице. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

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“Ночь без тревог, но с обстрелами. В Криворожском районе враг попал по двум общинам — Зеленодольской и Широковской. Бил населенные пункты и из артиллерии, и из „Ураганов“. Два человека ранены. Они находятся в больнице. Поврежденные дома, старостат, дом культуры”, — отметил Резниченко.

Он добавил, что село Большая Костромка находится без света и газа.

Детали

Лукашук также подчеркнул, что оккупанты по Большой Костромке били из “Ураганов”. Там ранен 71-летний мужчина, у него сквозное осколочное поражение ноги. Пострадавший — переселенец из Херсонщины, его госпитализировали. Относительно разрушений: в результате обстрела в деревне поврежден дом культуры, два жилых дома, летняя кухня, газопровод.

В Широковской общине один человек получил ранение ноги, он в больнице. В деревне частично разрушено несколько домов.

“В других общинах все спокойно”, — написал Лукашук в Telegram.

Напомним

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепровскому району на Днепропетровщине.