От рук российских оккупантов в Украине пострадали более 779 детей

КИЕВ. 11 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украине пострадали более 779 детей, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

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"По состоянию на утро 11 июня 2022 года более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 492 ранены", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 217, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в г. Мариуполь Донецкой области в результате неизбирательных обстрелов военными рф.

Также стало известно о ранениях 9 апреля в результате обстрелов оккупантами пгт. Райгородок Донецкой области 17-летней девочки.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.