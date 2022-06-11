Глава Луганской ОВА: оккупанты вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру

КИЕВ. 11 июня. УНН. Российские оккупанты ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Детали

Глава ОВА отметил, что информация о количестве жертв в Врубовке, что в Попаснянской общине, уточняется.

Ночью враг применил огнеметную реактивную систему — выгорело много домов. В больницы Днепра и Львова госпитализированы пять раненых за последние дни жителей Лисичанска.

“Российская армия не оставила уцелевших промышленных объектов в Рубежном и Попасной. Тоже сейчас делает в Лисичанске и Северодонецке, уничтожая известные на весь мир заводы. Тысячи северодончан мечтают вернуться и пересечь первую проходную „Азота“, однако враг разрушает и сам город, и химическую отрасль. Вчера во время очередного обстрела повреждено железнодорожное депо объединения. До этого — несколько промышленных цехов. Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов”, — написал он.

В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Кроме того, в этом городе обстрелами повреждена школа и кулинарный лицей.

В течение 10 июня противник открывал огонь из разного типа вооружения по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Тошковке, Золотому, Почечному, Горному, Врубовке, Камышевахе.

“Частичных или полных разрушений жилищного фонда очень много. Продолжается наступление россиян в направлении Новотошковское — Орехово, враг закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в Северодонецке”, — добавил Гайдай.

Напомним

Российские оккупанты ударили по поселку Врубовка тяжелой огнеметной реактивной системой “Солнецепек”.