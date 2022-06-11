Врубовку в Луганской области обстреляли огневой системой «Солнцепек»
КИЕВ. 11 июня. УНН. россияне ударили по поселку Врубовка на Луганской области огнеметной системой «Солнцепек», об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную военно-гражданской администрацией.
Цитата
«россияне ударили по Врубовке огнеметной системой «Солнцепек», вошли в Орехово», - сообщили в ВГА.
Кроме того, 10 июня во время очередного обстрела повреждено железнодорожное депо объединения "Азот". Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов.
«В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Кроме того, в этом городе обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей. Трое погибших, 8 раненых", - сообщили в ВГА.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг готовится к возобновлению наступления на Словянск, продолжаются бои за Северодонецк – Генштаб