Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
17085

Врубовку в Луганской области обстреляли огневой системой «Солнцепек»

Врубовку в Луганской области обстреляли огневой системой «Солнцепек»

КИЕВ. 11 июня. УНН. россияне ударили по поселку Врубовка на Луганской области огнеметной системой «Солнцепек», об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную военно-гражданской администрацией.

Цитата

«россияне ударили по Врубовке огнеметной системой «Солнцепек», вошли в Орехово», - сообщили в ВГА.

Кроме того, 10 июня во время очередного обстрела повреждено железнодорожное депо объединения "Азот". Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов.

«В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Кроме того, в этом городе обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей. Трое погибших, 8 раненых", - сообщили в ВГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг готовится к возобновлению наступления на Словянск, продолжаются бои за Северодонецк – Генштаб

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.