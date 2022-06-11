Президент ответил на петицию об отмене запрета на выезд для мужчин из Украины

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета на выезд для мужчин призывного возраста из Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента.

Глава государства поручил Кабмину рассмотреть поднятые в петиции вопросы.

Напомним, что инициатор петиции предлагает отдать при мобилизации приоритет добровольцам, а другим открыть границы, чтобы не провоцировать коррупцию.

Петиция набрала достаточное количество голосов еще в конце мая. Но получила тогда неофициальный, эмоциональный отрицательный ответ Президента. И вот глава государства дал официальный ответ

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"Я обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать озвученные в петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор петиции будет проинформирован", - ответил глава государства.

Напомним

В условиях военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Исключения могут быть для мужчин признанных непригодными для несения военной службы, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, приемных детей и т.д.