россияне принудительно депортировали всех, кто оставался в Попасной

КИЕВ. 11 июня. УНН. Полторы тысячи украинцев, которые оставались в городе Попасная в Луганской области на момент оккупации россиянами, были принудительно вывезены в Первомайск. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов, сообщает УНН.

Попасную оккупировали 8 мая, в городе к тому времени остались полторы тысячи человек всех их россияне принудительно вывезли в Первомайск.

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«Когда людям разрешили вернуться домой, преодолев пешком около семи километров, они увидели ограбленные россиянами дома, из которых вывезли все, что можно», - сообщил Ханатов.

По его словам, тела убитых горожан в течение месяца оставались лежать на улицах.

Кроме того, он рассказал, что в храме в Камышевахе скрывались 60 человек, оккупанты пообещали им привезти еду, но на следующий день также депортировали.