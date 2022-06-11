Новости: Криминал и ЧП
11 июня 2022, 10:56 • Татьяна Юдина • 35475
Враг продолжает обстрелы Сумщины: под удар попали жилые дома в городе Ворожба
КИЕВ. 11 июня. УНН. Российские войска ночью обстреляли из минометов дома жителей и линии электропередач в городе Ворожба, сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"В полпервого ночи враг со своей территории минометным огнем повредил дома жителей Ворожбы и линии электропередач. Около 5 прилетов, в нескольких домах выбиты окна, повреждены стены. Люди, к счастью, не пострадали", - написал Живицкий в Facebook.
Кроме того, ближе к часу ночи русские войска 8 раз ударили из миномета по территории Шалыгинской общины.
"Жертв и разрушений нет", – добавил глава ОВА.
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Источник: УНН
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