Враг распространяет фейк о размещении украинского ПВО на месте захоронения умерших от чумы в Одессе

КИЕВ. 11 июня. УНН. россияне распространяют ложную информацию о размещении в Одессе украинского ПВО на месте массового захоронения людей, умерших в 19 веке от чумы. Об этом сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает УНН.

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”Проигрывая войну в Украине, Россия пытается реабилитироваться в глазах своих граждан и взорвать имидж Украины на международной арене, распространяя все более бессмысленные фейки. Очередной из них – о биологической провокации со стороны Одесской ОВА и ВСУ”, – заявил Братчук.

Речь идет о сообщении минобороны РФ, в котором говорится о якобы размещении комплекса противовоздушной обороны или его макете в густонаселенном районе Одессы – вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, «где расположено место захоронения жертв чумы». В сообщении говорится, что в случае удара россиян по этому объекту, украинская сторона намерена распространить информацию о возникновении в Одессе биологической опасности по вине России. Враг утверждает, что пострадают сотни мирных жителей.

Братчук подчеркнул, что все это часть информационно-психологической операции России, целью которой является нагнетание панических настроений среди украинцев.

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”Еще одна цель – проведение врагом информационно-психологической операции и ”информационное алиби” для применения оружия массового поражения в Украине”, – подчеркнул Братчук.