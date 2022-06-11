Не мечтают вернуться из Украины живыми и готовы прятаться в тайге: очередной перехват разговоров оккупантов

КИЕВ. 11 июня. УНН. В перехваченном разговоре оккупанта со своей мамой, военный жалуется на то, что уже не надеется выбраться из Украины живым. Беседу обнародовало Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

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«Им нет смысла нас оттуда выводить. Потому что всплывет, что они здесь делали" - оккупант рассказывает, что уже не мечтает вырваться живым из Украины.

В перехваченном разговоре оккупанта со своей мамой, военный жалуется на то, что уже не надеется выбраться из Украины живым.

«В бой отправляют. 20 человек. Там нет разницы – первый-второй. Мы поедем туда на смерть. Там стоит батальон, а у нас 20 человек. Мы уже все смирились: если туда поедем, оттуда не выйдем. 1000 человек или 30. Им просто бессмысленно нас оттуда выводить. И подполковник наш. Потому что все всплывет, что они делали здесь. Как они здесь делали, куда они стреляли? Всех давно уже продали. И дорогу продали. Я просто думаю собраться и уйти. Просто тупо пойти по лесам. В тайге не найдут», – говорит русский военный.