С начала полномасштабного вторжения России в Украину к ПЦУ присоединились около 500 религиозных общин – Епифаний.

КИЕВ. 11 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения России в Украину, к Православной церкви Украины присоединилось около 500 религиозных общин. Об этом в интерв’ю НВ заявил глава ПЦУ, митрополит Епифаний, передает УНН.

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“С декабря 2018 к нам присоединились более 1000 приходов. Более 600 общин присоединились до масштабного вторжения и около 500 присоединились уже сейчас, и переходы продолжаются. Я уверен, что общины будут приобщаться вместе со священниками и в дальнейшем, ибо и вчера я, например, принял одну общину со священнослужителем”, – сказал он.

Детали

По словам Епифания, в настоящее время существует потребность в священнослужителях, поскольку церковь не ожидала, что сразу будет так много свободных общин.

“Мы этот вопрос решаем и решим. Но было бы хорошо, если бы священники поддерживали свои общины и переходили вместе с ними. Меня иногда удивляет как пастырь, заботящийся о своей общине 20−30 лет, когда община единогласно решает переходить к ПЦУ и просит священника поддержать их действие, это действие не поддерживает и говорит, что лучше пойдет работать на светскую работу, чем поддержит их решение. Это удивляет, потому что пастырь не может вести себя таким образом”, – добавил он.

Дополнение

Как писал УНН, в Броварах приостановили деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории общины на период военного положения.



