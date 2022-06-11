Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
18795

Очередная чепуха: мэр Мелитополя отреагировал на назначение оккупантами города "временной столицей"

Очередная чепуха: мэр Мелитополя отреагировал на назначение оккупантами города "временной столицей"

КИЕВ. 11 июня. УНН. Назначение оккупантами города Мелитополя “временной столицей” Запорожской области является очередной чепухой от рашистов. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона заявил, что в ближайшее время город деоккупируют, передает УНН.

Цитата

“Это очередная чепуха, которая постоянно раздается со стороны оккупантов и части коллаборантов. Но, конечно, это рашистская пропаганда. А если посмотреть на те факты, которые были за последние три месяца, то мы четко помним, что в конце февраля, когда началось полномасштабное вторжение, силы рашистов были значительно больше, чем наши Вооруженные Силы Украины. Но благодаря героическим подвигам наших ВСУ, их силы уже совсем не больше, чем наши”, – заявил мэр.

Детали

Он подчеркнул, что тот прогноз, который украинские герои-защитники делают для оккупантов на лето – адская погода. Есть факты, что за последние две недели на 5-7 км отброшена линия фронта от Запорожья.

“Итак, и деоккупация Мелитополя, и других временно-оккупированных городов будет. Именно такую ​​повестку дня ставят наши защитники себе в ближайшие времена”, – заявил мэр. Он также добавил, что в случае фейкового референдума жители города его не поддержат.

Дополнение

Как стало известно, оккупанты определили Мелитополь «столицей» временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести здесь "референдум" о присоединении региона к московии.

Ранее Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска россии скоро покинут Мелитополь.

Источник: УНН
Теги: война, Мелитополь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.