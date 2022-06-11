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Президент Еврокомиссии приехала в Киев обсудить вступление Украины в ЕС

Президент Еврокомиссии приехала в Киев обсудить вступление Украины в ЕС

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен сегодня прибыла в Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Ляен в Твиттер.

Планируется обсуждение продвижения Украины к членству в Европейском Союзе.

Цитата

«С Президентом Зеленским мы пересмотрим нашу совместную работу, необходимую для восстановления и прогресса, сделанного Украиной на пути в Европейский Союз», - написала Ляен.

Она также заверила, что ЕС поддерживает Киев, а также добавила, что рада вернуться в столицу Украины.

«Европа с вами», - написала руководитель Европейской комиссии на украинском.

Напомним

23-24 июня в Брюсселе планируется проведение заседания Европейского совета. Одним из вопросов повестки дня заседания стоит рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС и принятие решения о предоставлении нашему государству статуса страны-кандидата.

Источник: УНН
Теги: ЕС
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