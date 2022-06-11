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Воскресенье обещает быть жарким

Воскресенье обещает быть жарким

КИЕВ. 11 июня. УНН. На большей части Украины будет держаться сухая и жаркая погода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, предоставленную Укргидрометеоцентром.

Детали 

В воскресенье, по прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, лишь в северной части, Винницкой и Одесской областях днем ​​в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, 13 июня на западе и востоке, 14 июня в Украине, кроме южной части, а днем и западных областей, местами кратковременный дождь с грозой.

Ветер северных направлений, умеренный.

Как ожидают метеорологи, температура ночью 14-20°, в западных областях 10-15°; днем 12-13 июня 28-34°, в западных областях, а 14 июня на большей части территории 23-28°.

В Киевской области в ближайшую ночь без осадков, завтра днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем ​​28-33°.

Источник: УНН
Теги: погода
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