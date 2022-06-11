Китайская делегация устроила демарш во время выступления Зеленского на форуме в Сингапуре

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский выступил азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue. Выступление традиционно проходило онлайн, сообщает УНН.

Во время его выступления китайская делегация покинула зал. Об этом сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос. Во время трансляции на форуме выступления Зеленского этот момент не был показан.

В тоже время, как сообщила наш посол в Сингапуре Екатерина Зеленко, во время выступления Президента Украины в зале, где проходит саммит был аншлаг.

Следует отметить, что для выступления на Shangri La Dialogue Зеленский надел футболку, присланную ему 16-летним сингапурским дизайнером Авой Со.

Саммит по безопасности SLD проходит 10-12 июня в Сингапуре. Вторжение России в Украину стало одним из центральных вопросов на мероприятии. На саммите присутствует украинская делегация, в то время как россиян нет.