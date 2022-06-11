В Днепре задержан российский агент: собирал данные об объектах мобильной связи и украинских военных

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Днепре спецслужбы задержали российского агента, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

На данный момент, что его «связным» в РФ был один из прокремлевских блоггеров, у которого более 300 тыс. подписчиков. Агент обращался к нему за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Еще одного предателя задержали в Донецкой области. Он передавал врагу информацию о позициях ВСУ и объектах критической инфраструктуры на территории Краматорского района.

В Житомирской области СБУ обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин РФ.

”Злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины. Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы, которые публично призывали местных жителей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления”, - говорится в сообщении СБУ.