Перед визитом в Украину президент Еврокомиссии встретилась с Папой Римским

КИЕВ. 11 июня. УНН. В пятницу, 10 июня, Папа Франциск принял на аудиенции президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на новости Ватикана.

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Сообщается, что разговор со Святейшим Отцом был посвящен таким темам, как война в Украине, климатические изменения и эко-устойчивая архитектура.

Президент Еврокомиссии также встретилась Государственным Секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и Секретарем по делам отношений с государствами и международными организациями архиепископом Полем Ричардом Галлагером.

Во время переговоров в Государственном Секретариате речь шла о двусторонних отношениях и совместных усилиях с целью положить конец войне в Украине, посвятив особое внимание гуманитарным аспектам и продовольственным последствиям затягивания конфликта. Кроме того, были обсуждены выводы Конференции о будущем Европы и их последствиях для будущего уклада Европейского Союза.

Напомним

Сегодня, 11 июня, Урсула фон дер Ляен прибыла с визитом в Киев. Ожидается, что она обсудит с президентом Владимиром Зеленским продвижение по пути к вступлению Украины в ЕС.