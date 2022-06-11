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Перед визитом в Украину президент Еврокомиссии встретилась с Папой Римским

Перед визитом в Украину президент Еврокомиссии встретилась с Папой Римским

КИЕВ. 11 июня. УНН. В пятницу, 10 июня, Папа Франциск принял на аудиенции президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на новости Ватикана.

Детали

Сообщается, что разговор со Святейшим Отцом был посвящен таким темам, как война в Украине, климатические изменения и эко-устойчивая архитектура.

Президент Еврокомиссии также встретилась Государственным Секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и Секретарем по делам отношений с государствами и международными организациями архиепископом Полем Ричардом Галлагером.

Во время переговоров в Государственном Секретариате речь шла о двусторонних отношениях и совместных усилиях с целью положить конец войне в Украине, посвятив особое внимание гуманитарным аспектам и продовольственным последствиям затягивания конфликта. Кроме того, были обсуждены выводы Конференции о будущем Европы и их последствиях для будущего уклада Европейского Союза.

Напомним

Сегодня, 11 июня, Урсула фон дер Ляен прибыла с визитом в Киев. Ожидается, что она обсудит с президентом Владимиром Зеленским продвижение по пути к вступлению Украины в ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Папа Римский
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