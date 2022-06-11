Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину: есть погибшие

КИЕВ. 11 июня. УНН. Под обстрелами Николаевский и Баштанский районы – Широковская, Ингульская, Березнеговатская, Галицыновская общины. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазаева, передает УНН.

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«К сожалению, после попадания в жилой дом в селе Лиманы есть погибшие. Соболезнование родным. В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 8 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - сообщила Замазаева в своем Телеграмм-канале.

В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 94 пострадавших получили помощь амбулаторно

В полиции Николаевской области добавили, что правоохранители фиксируют последствия военных преступлений, совершенных российскими войсками. По каждому факту начаты уголовные производства по ст. 438 УК Украины, расследование которых продолжается.