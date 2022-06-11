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Rolls-Royce передала Украине два сверхмощных генератора для больниц

Rolls-Royce передала Украине два сверхмощных генератора для больниц

КИЕВ. 11 июня. УНН. Компания Rolls-Royce передала для украинских больниц два сверхмощных генератора. Об этом информирует прессслужба Министерства здравоохранения’на Facebook, передает УНН.

Детали

Сообщается, что один такой генератор способен обеспечивать работу не только одного здания, но всех корпусов, если это большая областная больница.

Генераторы уже распределены и отправлены в учреждения здравоохранения. Один из них уже доставлен в Киевскую областную больницу, другой будет обеспечивать работу заведения в экстренных ситуациях в Николаеве.

Цитата

"Минздрав благодарит немецкую компанию "Rolls-Royce" и итальянскую компанию-партнера "Perin" как оказывателей помощи, а также немецко-украинское общество "Рейн-Некар", которое установило контакт между поставщиком и Минздравом и взяло на себя доставку груза в Украину", – говорится в сообщении.

Дополнение

Как писал УНН, российские захватчики после полномасштабного вторжения россии в Украину полностью уничтожили 101 медицинское учреждение и повредили 618 заведений.

По предварительным подсчетам, на восстановление этих больниц нужно 32 миллиарда гривен.

Источник: УНН
Теги: Украина, больницы
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