Дефицит сверхсовременных боеприпасов: британская разведка объяснила, почему россия использует устаревшие ракеты Х-22
КИЕВ. 11 июня. УНН. Российская армия использует в войне с Украиной ракеты Х-22 советского производства из-за дефицита сверхточных современных боеприпасов. Об этом говорится в Twitter Министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Так, по данным британской разведки, начиная с апреля российские средние бомбардировщики выпустили по Украине десятки противокорабельных ракет Х-22, изготовленных еще в 1960-х годах.
Вес такой ракеты составляет около 5,5 тонн. Они были предназначены для уничтожения авианосцев посредством ядерной боеголовки. Россия использует их для поражения наземных целей в Украине.
Цитата
"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, тогда как украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает свою тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил о наступлении дефицита высокоточных крылатых ракет, используемых страной-оккупантом для обстрелов Украины.