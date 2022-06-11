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Дефицит сверхсовременных боеприпасов: британская разведка объяснила, почему россия использует устаревшие ракеты Х-22

Дефицит сверхсовременных боеприпасов: британская разведка объяснила, почему россия использует устаревшие ракеты Х-22

КИЕВ. 11 июня. УНН. Российская армия использует в войне с Украиной ракеты Х-22 советского производства из-за дефицита сверхточных современных боеприпасов. Об этом говорится в Twitter Министерства обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Так, по данным британской разведки, начиная с апреля российские средние бомбардировщики выпустили по Украине десятки противокорабельных ракет Х-22, изготовленных еще в 1960-х годах.

Вес такой ракеты составляет около 5,5 тонн. Они были предназначены для уничтожения авианосцев посредством ядерной боеголовки. Россия использует их для поражения наземных целей в Украине.

Цитата

"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, тогда как украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает свою тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил о наступлении дефицита высокоточных крылатых ракет, используемых страной-оккупантом для обстрелов Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ракета
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