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Вторжение россии: на Черниговщине более 80 предприятий и торговых заведений получили разрушения и повреждения

Вторжение россии: на Черниговщине более 80 предприятий и торговых заведений получили разрушения и повреждения

КИЕВ. 11 июня. УНН. Из-за агрессии россии на Черниговщине разрушения и повреждения получили более 80 промышленных предприятий и заведений торговли. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, передает УНН.

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"Российская агрессия нанесла значительный ущерб экономическому потенциалу Черниговской области. Разрушения и повреждения получили более 80 промышленных предприятий, заведения торговли, субъекты малого бизнеса, немало аграрных предприятий", - написал глава ОВА.

Добавим

По словам Чауса, совместно с отечественными и международными партнерами Черниговская ОВА работает над разработкой мер и действенных решений, чтобы запустить экономику уже сейчас.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Чернигов и Черниговская область
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