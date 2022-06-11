В Киеве волонтеры открывают "барахолку" для поддержки приюта для животных в Фастове

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Киеве волонтеры устраивают благотворительную акцию "Собаня Charity", средства из которой будут переданы в поддержку убежища животных в Фастове Киевской области. Об этом УНН пишет со ссылкой на Facebook-страницу мероприятия.

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“Мы хотим помочь этому небольшому приюту, он практически полностью разрушен. Цель — построить вольеры для собак. 90 кг корма и капли от клещей для более чем 50 собак. Мы подумали над тем, как не попросить, а заработать собакам денег, и придумали эту барахолку”, — отметила соорганизатор акции Юлия Шередега.

Детали

Мероприятие состоится в Киеве, по адресу: Нижний Вал, 19 (Коктейль-бар Pink Freud KYIV) 18 июня в 10 часов. Идея “барахолки” заключается в следующем: люди бесплатно отдают конкурентоспособные вещи, которые не совсем уместно отдавать беженцам. Это может быть леопардовый пиджак, фатиновое платье или какие-то базовые вещи. Девушки покупают эти вещи на барахолке — профит. Все вырученные средства идут на приют. Все отчеты — само собой, мы обнародуем“, — объяснила соорганизатор.

Дополнение

Случаи уничтожения врагом приютов для животных в Киевской области были частыми. Так, неподалеку от Макарова оккупанты несколько раз обстреливали приют “Бест френдс” в том числе и нанесли по нему авиаудар.

Также в приюте под Бородянкой из-за действий врага погибли по меньшей мере 300 собак.