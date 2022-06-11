Новости: Криминал и ЧП
11 июня 2022, 16:10 • Елизавета Калитвенцева • 42420
В Брянской области прогремел взрыв: росСМИ сообщают, что горит воинская часть
КИЕВ. 11 июня. УНН. В российском городе Клинцы (Брянская область) прозвучал сильный взрыв. Как пишут российские СМИ, предварительно причиной взрыва стал пожар в воинской части, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в результате пожара пострадала военная техника, которая прибыла на ремонт из зоны боевых действий в Украине.
В ликвидации пожара участвовали 9 пожарных расчетов. Пострадавших нет.
По состоянию на 10 часов утра пожар был полностью ликвидирован.
Напомним
Ранее в воинской части Хабаровского края россии произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, еще семь пострадали. У двух пострадавших серьезные ожоги.
Источник: УНН
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