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Украинские войска ведут контрнаступление на Херсонщине

Украинские войска ведут контрнаступление на Херсонщине

КИЕВ. 11 июня. УНН. Вооруженные Силы Украины ведут контрнаступление по нескольким направлениям Херсонской области. Под контролем Украины полностью находится поселок Таврический, передает УНН со ссылкой на Херсонский областной совет.

Цитата

“Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области. Под контролем Украины полностью находится поселок Таврический”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Как писал УНН, российские оккупанты не оставляют попыток вернуть утраченные позиции в Херсонской области. Населенные пункты Бериславского района находятся в критическом состоянии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область
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