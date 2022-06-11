Госизмена и коллаборационизм: с начала вторжения россии в Украину открыто 5 дел, где фигурируют нардепы

КИЕВ. 11 июня. УНН. С начала вторжения россии в Украину зарегистрировано уже 5 криминальных производств, где фигурируют народные избранники. Об этом во время телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает УНН.

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"С начала великой освободительной войны зарегистрировано уже 5 криминальных производств, где фигурируют народные избранники. 4 уголовных производства за государственную измену, 1 - за коллаборационизм. Думаю, двух народных избранников вы однозначно знаете, я не имею права называть их фамилии. Также есть и другие, кто нас сейчас видит", – сказала Сапьян.

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Против народного депутата от “Слуги народа” Алексея Ковалева, вероятно перешедшего на сторону оккупанта, возбуждено уголовное производство по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности.

6 марта Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о подозрении в госизмене и покушении на территориальную целостность Украины нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Следователи ГБР сообщили еще одно подозрение Илье Киве за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.