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Подпевал весь стадион: 7-летняя Амелия, певшая в столичном бомбоубежище, исполнила гимн Украины перед матчем с Арменией

Подпевал весь стадион: 7-летняя Амелия, певшая в столичном бомбоубежище, исполнила гимн Украины перед матчем с Арменией

КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня перед началом матча с Арменией гимн Украины исполнила 7-летняя Амелия Анисович из Киева. Девочку поддерживал и подпевал весь стадион, передает УНН.

Детали

Матч Лиги наций проходит в польском Лодзе. Перед началом гимн Украины исполнила 7-летняя Амелия Анисович. Ее поддерживал и подпевал весь стадион.

Отметим, что Амелия стала звездой соцсетей после того, как спела в столичном бомбоубежище, где находилась с родителями.

Добавим, что футболисты сборной Украины уже традиционно вышли на матч, завернувшись в сине-желтые флаги.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, Польша
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