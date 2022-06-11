Уже третий: в Украине погиб еще один оккупант-чемпион мира по танковому биатлону

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Украине погиб чемпион мира по танковому биатлону, старший сержант рф Алексей Бакулев. Об этом сообщает издание “Новости горного Алтая”, передает УНН.

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Издание отмечает, что Бакулев погиб при отражении контратаки. Находясь в составе экипажа танка Т-72 и прикрывая уход своих подразделений, старший сержант получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Дата гибели Бакулева не называется.

Алексей Бакулев родился 26 мая 1996 года в одном из сел Алтайского края. Чемпионом мира по танковому биатлону он стал в 2017 году.

Как сообщает Медиазона, Алексей Бакулев — третий погибший в Украине оккупант-чемпион по танковому биатлону с начала войны. Накануне стало известно о гибели Максима Жарко из Бурятии и его земляка Бато Басанова, похороненного в начале мая.