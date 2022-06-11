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Уже третий: в Украине погиб еще один оккупант-чемпион мира по танковому биатлону

Уже третий: в Украине погиб еще один оккупант-чемпион мира по танковому биатлону

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Украине погиб чемпион мира по танковому биатлону, старший сержант рф Алексей Бакулев. Об этом сообщает издание “Новости горного Алтая”, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что Бакулев погиб при отражении контратаки. Находясь в составе экипажа танка Т-72 и прикрывая уход своих подразделений, старший сержант получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Дата гибели Бакулева не называется.

Алексей Бакулев родился 26 мая 1996 года в одном из сел Алтайского края. Чемпионом мира по танковому биатлону он стал в 2017 году.

Как сообщает Медиазона, Алексей Бакулев — третий погибший в Украине оккупант-чемпион по танковому биатлону с начала войны. Накануне стало известно о гибели Максима Жарко из Бурятии и его земляка Бато Басанова, похороненного в начале мая.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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