Территорию "Азота" обстреливают часами: из радиаторов вытекло масло и вспыхнул пожар

КИЕВ. 11 июня. УНН. Территорию "Азота" обстреливают часами из артиллерии, произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекло масло. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

“Территорию завода „Азот“ обстреливают очень мощно, часами просто тяжелым калибром. Уничтожая там все. Даже масло вытекло из радиаторов, десятки тонн. Очень мощный пожар был”, — сообщил Гайдай.

Раньше

Российские захватчики обстреляли территорию цеха производства аммиака на северодонецком "Азоте", по Луганской области еще четверо погибших людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 800 гражданских прячутся под химзаводом "Азот" в Северодонецке - Гайдай