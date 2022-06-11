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Уличные бои в Северодонецке: ВСУ побеждают, но российская артиллерия уничтожает дом за домом

Уличные бои в Северодонецке: ВСУ побеждают, но российская артиллерия уничтожает дом за домом

КИЕВ. 11 июня. УНН. В уличных боях в Северодонецке наши военные побеждают, но российская артиллерия уничтожает дом за домом. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"В уличных боях, когда идет именно стрелковая баталия, - наши побеждают. Но, к сожалению, артиллерия врага просто разбирает этаж за этажом домов, которые используют как укрытие, и вот в этом смысле тяжело. Потому что выбьют врага из одной улицы, а потом начинают с танков, с арты, из Градов просто разбирать микрорайоны и приходится делать перегруппировку, отходить на новые позиции. Вот в этом смысле тяжело", - сказал Гайдай.

Раньше

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, территорию "Азота" обстреливают часами из артиллерии, произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекло масло. 

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, Луганск и Луганская область
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