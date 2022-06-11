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Первый чешский доброволец погиб в боях на Донбассе. В МИДе Чехии подтвердили информацию

Первый чешский доброволец погиб в боях на Донбассе. В МИДе Чехии подтвердили информацию

КИЕВ. 11 июня. УНН. Министр иностранных дел Ян Липавский подтвердил информацию о гибели первого чешского добровольца, принявшего участие в помощи украинским вооруженным силам на Донбассе, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

Ранее пресс-секретарь МИД Ленка До сообщила агентству ČTK о том, что инфорация проверяется. Сообщение опубликовала в своем Facebook журналист и фотограф Ленка Клицперова, которая в последние дни работала на Донбассе.

Согласно информации из социальных сетей, погиб мужчина из Тршебича. “Чешское телевидение” заявило, что он погиб от попадания минометной гранаты, и что несколько месяцев работал на Украине.

В мае 100 чешских добровольцев получили от президента Милоша Земана разрешение присоединиться к украинской армии, но подробности о фактическом их числе отсутствуют. По информации Пражского Града, 11 мая президент Милош Земан разрешил 103 чехам вступить в ряды ВСУ, остальные 200 просьб он не удовлетворил.

Источник: УНН
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