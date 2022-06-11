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Подрыв на мине на пляже в Одесской области: детали трагедии

Подрыв на мине на пляже в Одесской области: детали трагедии

КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня, 11 июня, в Одесской области на пляже погиб 50-летний мужчина взорвавшись на мине. Полицейские призывают жителей и гостей Одесщины строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на прибрежную защитную полосу Черного моря, не купаться в заминированном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Цитата

“Сегодня пренебрежение правилами безопасности семьей с Донецкой области привело к трагическим последствиям. Во время купания в море в одном из сел Одесского района в результате взрыва неизвестного предмета погиб 50-летний глава семьи на глазах у жены, сына и товарища. Последний чудом не пострадал, ведь пошел купаться вместе с потерпевшим”, — говорится в сообщении.

Детали

В настоящее время там работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники.

Устанавливаются полные обстоятельства происшествия, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.

“Еще раз отмечаем: строгий запрет на посещение побережья и купание в море — это меры безопасности, пренебрежение которыми представляет опасность для жизни”, — призывали в полиции.

Напомним

На побережье Одесщины вынесло морскую мину.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, мина
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