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Новости: УНН-Одесса
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В Одессе пара устроила интим на террасе одного из заведений отдыха. Им вручили повестки

В Одессе пара устроила интим на террасе одного из заведений отдыха. Им вручили повестки

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Одессе пара устроила интим просто на террасе одного из заведений отдыха. Их страсть сняли другие посетители и распространили в сети. Вскоре мужчине и женщине вручили повестки. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.

Детали

Сеть буквально заполонили видео и фото пары, которая решила устроить интим, особенно не беспокоясь о том, что находится в довольно людном месте.

В Одесской ОВА не оставили инцидент без внимания.

"Участники непристойного действия в одном из заведений отдыха Одессы готовятся пройти медицинскую комиссию. Она определит не только состояние их здоровья после соответствующих совместных процедур. Осмотр врачей состоится в связи с получением этими горе-отдыхающими повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Гормональный всплеск в дальнейшем они могут привести к нормальному балансу во время боевых действий", - написал Братчук.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина
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