Жители Херсона отказались участвовать в раздаче российских паспортов

КИЕВ. 11 июня. УНН. Жители временно захваченного Херсона отказались участвовать в раздаче российских паспортов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, пишет УНН.

Цитата

“Херсонцы, отказавшись участвовать в навязывании русского гражданства через раздачу паспортов, еще раз доказали всему миру, что реинкарнация российской империи невозможна, история не повторится. Даже в виде фарса не повторится”, — написал он.

Напомним

Как писал УНН, в Херсоне оккупационная власть предлагает деньги в обмен на российский паспорт и поддержку референдума.