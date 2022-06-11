Новости: Криминал и ЧП
11 июня 2022, 22:15 • Юлиана Росковинская • 65685
В Тернопольской области раздался взрыв
КИЕВ. 11 июня. УНН. Жители Тернопольской области сообщили о сильном взрыве вечером 11 июня. Глава ОВА Владимир Труш призвал людей не паниковать, оставаться в укрытиях и не делать никаких фото, пишет УНН.
Цитата
“Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Держу вас в курсе по ситуации в области”, — говорится в сообщении.
Напомним
В Донецке раздался взрыв возле офиса пушилина.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram