Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
65685

В Тернопольской области раздался взрыв

В Тернопольской области раздался взрыв

КИЕВ. 11 июня. УНН. Жители Тернопольской области сообщили о сильном взрыве вечером 11 июня. Глава ОВА Владимир Труш призвал людей не паниковать, оставаться в укрытиях и не делать никаких фото, пишет УНН.

 

Цитата

“Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Держу вас в курсе по ситуации в области”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Донецке раздался взрыв возле офиса пушилина.

Источник: УНН
Теги: Тернополь и Тернопольская область, взрывы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.