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Новости: Криминал и ЧП
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Оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области

Оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области

КИЕВ. 11 июня. УНН. За 11 июня российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Нетайловом и Старом Караване, еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

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“россия убивает гражданских! За 11 июня россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Нетайловом и Старом Караване. Еще 10 человек получили ранения”, — говорится в сообщении.

Добавим

По словам председателя ОВА, сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновасе.

“За каждое преступление будет наказание!”, — резюмировал Кириленко.

Напомним 

В результате обстрелов рашистов все крупнейшие города на свободной территории Донецкой области обесточены.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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