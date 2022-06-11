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Российские оккупанты 12 раз обстреляли Сумщину из артиллерии

Российские оккупанты 12 раз обстреляли Сумщину из артиллерии

КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня, 11 июня, российские оккупанты 12 раз обстреляли Сумщину из артиллерии. Также с беспилотника были сброшены 2 взрывчатки. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

“После 13 часов на территорию Великописаревской общины враг сбросил две взрывчатки с беспилотника. Сразу за этим, около 13:30 начался артобстрел этих же территорий, 12 приходов”, — отметил Живицкий.

Глава ОВА добавил, что жертв и разрушений нет.

Напомним 

Оккупанты с территории рф обстреляли Сумскую область. Во вражескую атаку попало село Старые Вирки.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область, обстрелы
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