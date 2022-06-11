Вражеский удар по Чорткову: ведутся работы с последствиями обстрела, местные власти отключили природный газ

КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня, 11 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чортков, что в Тернопольской области. Местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

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“В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва”, — написал Труш.

Он также призвал доверять только официальной информации и подчеркнул, что специалисты работают на месте происшествия.

“Все достоверные новости о ситуации на Чертковщине буду сообщать на своих каналах в соцсетях. В случае повторной воздушной тревоги, — немедленно направляйтесь в укрытие”, — добавил глава ОВА.

Напомним

Жители Тернопольщины сообщили о сильном взрыве вечером 11 июня.